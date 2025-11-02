Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 8

El Instituto Nacional Electoral (INE) carece de recursos humanos y materiales suficientes para atender sus nuevas responsabilidades en materia de transparencia, sobre todo como garante de los partidos políticos, a fin de que éstos cumplan con la entrega de información pública.

Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia del INE, advirtió que la Unidad Técnica respectiva se encuentra “claramente rebasada”, especialmente tras el envío de 27 trabajadores especializados a otras áreas y por la falta de atención del titular (José Luis Arévalo Romo), quien fue la primera designación de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

“Estamos en una situación sumamente crítica en aras de implementar la reforma en materia de transparencia y acceso a la información”, señaló el consejero.

Frente al consejo general del INE –y en la mesa privada de consejeros, según fuentes consultadas– reprochó que, ante distintas solicitudes, dicha unidad ha entregado insumos “incompletos, deficientes, extemporáneos e imprecisos”. Aseguró que la Secretaría Ejecutiva falló con el envío de información, como la presupuestal, precisamente para encontrar una solución y cumplir con atribuciones constitucionales derivadas de los cambios en la estructura nacional en materia de transparencia.