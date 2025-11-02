Política
Domingo 2 de noviembre de 2025
Todas son Batichica
 
Periódico La Jornada
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 8

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, escribió en redes sociales un mensaje con motivo de Día de Muertos, con fotos en la que aparece disfrazada de Batichica, en el contexto de la disputa que sostuvo con su correligionaria Jessica Saiden, por ver quién se sentaba al lado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en San Lázaro esta semana.

En Instagram, la diputada publicó mensajes, fotografías y videos, donde se muestra conviviendo con participantes de las festividades, como la “rodada del terror” de autos y motocicletas en la alcaldía Azcapotzalco, a la cual representa.

Jiménez afirmó: “Vestida de Batichica quiero recordar que todas las mujeres somos heroínas, luchando siempre por la justicia y el bienestar de nuestras comunidades”.

