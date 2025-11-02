Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 8

Luego de que la dirigencia nacional de Morena se pronunciara antier por continuar su alianza con PT y PVEM, el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores, saludó que los guindas hayan reconocido la importancia de la coalición.

“Es de valorarse el llamado de Morena a que mantengamos la ruta que traemos desde 2018, y desde antes, para poner en prioridad lo que hemos dicho siempre sobre el proyecto de la transformación”, afirmó en entrevista el legislador, quien había alertado sobre la posibilidad de perder la mayoría calificada en el Congreso –como ocurrió en 2021– si se rompía la alianza.

Sandoval dijo esperar que el ejemplo de las pasadas elecciones locales del 1º de junio en Veracruz –donde Morena perdió 16 municipios al ir solo–“sirva de lección y que, en lo sucesivo, con humildad y transparencia, construyamos juntos en favor del pueblo de México. Ese caso no fue culpa nuestra, fue Morena la que no quiso” ir en coalición con el PT.

–¿Los guindas “ya aprendieron la lección”?

–Espero que sí. Nosotros la traemos aprendida desde que nacimos como partido, porque vencimos al modelo neoliberal, en vez de que fuera al revés. Estamos a tiempo; debemos llamarnos a dialogar y revisar toda la coyuntura de 2027 para temas federales y locales. Nosotros siempre hemos sido unitarios”, aseguró.