Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 7

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su sindicato de trabajadores (Stunam) acordaron un incremento salarial de 4 por ciento directo al salario, que estará vigente del 1º de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026.

El convenio se firmó ayer en la Dirección de Relaciones Laborales de la universidad por el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el secretario General del Comité Ejecutivo del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, se informó en un comunicado.