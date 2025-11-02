Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 7

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aprobó realizar un paro de 48 horas este 13 y 14 de noviembre como parte de una nueva etapa de movilizaciones para lograr la abrogación de la Ley del Issste 2007 y reinstalar el dialogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las acciones previstas, se incluye realizar un cerco a Palacio Nacional el primer día del paro, y de ahí marchar hasta la Cámara de Diputados donde instalarán un plantón. Las demandas centrales incluyen también la abrogación de la llamada Ley Usicamm (Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), que “ha generado mucho daño a los profesores y al sistema educativo, dejando escuelas sin docentes, y a profesores sin empleo”.

Las acciones de protesta, informó la CNTE, también se replicarán en los estados, y no sólo en la capital del país, por lo que se prevén marchas simultáneas y bloqueos de avenidas y carreteras. Entre las exigencias se incluye incrementar el presupuesto para los sectores de educación, salud y seguridad social.

Como parte de los acuerdos aprobados en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, del pasado 25 de octubre, está la “liberación” de casetas de peaje en distintos puntos carreteros del país, y continuar con la preparación de la jornada nacional de brigadeo, a inicios del año próximo.