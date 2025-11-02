Política
Honramos a los jornaleros que se nos adelantaron
▲ Como cada año, La Jornada instaló en su sede e imprenta, las tradicionales ofrendas de Día de Muertos, en las que rinde homenaje a algunos de sus colaboradores que se han adelantado en el camino, para que su persona, aportaciones y trabajo no se olviden. En ellas, se presentan fotos de varios de los jornaleros que nos acompañan desde otro plano, entre ellos nuestro director fundador, don Carlos Payán Velver, así como Josetxo Zaldua, Miguel Concha, Cristina Pacheco, Antonio Helguera y los corresponsales Javier Valdez, Miroslava Breach y Ricardo Montoya, quien murió hace algunos días en el ejercicio de su labor.Foto Víctor Camacho y La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 6
