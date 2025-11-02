Irene Sánchez

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 6

Mazatlán, Sin., Veintitrés de los 28 adolescentes rescatados el pasado 30 de octubre en las costas de Sinaloa fueron llevados al Centro de Asistencia Social para Migrantes en Mazatlán a fin de garantizarles un espacio “más adecuado” durante su estancia hasta determinar su regreso a Chiapas, de donde son originarios, informó Marissa Menéndez de Llano Chávez, presidenta del DIF Ahome.

La Fiscalía General de Sinaloa informó que implementó medidas de protección para garantizar la integridad física, alimentación y alojamiento de las víctimas con el apoyo de las autoridades estatales.

Germán Álvarez, visitador de la zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, abrió una carpeta de investigación de oficio para garantizar el respeto a sus derechos humanos, verificando que se les brinde la atención y se salvaguarde la integridad de las personas que fueron trasladadas desde La Paz, Baja California Sur, hacia Topolobampo y luego a Los Mochis.