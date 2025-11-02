Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 6
En este Día de Muertos, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recordó a los casi 27 mil infantes y adolescentes que fueron víctimas de homicidios en la última década en el país.
Detalló que este año, entre enero y septiembre, han sido asesinadas 621. De ese total, 134 han sido feminicidios y homicidios dolosos de mujeres y 487 de varones. Esto significa que “han ocurrido 2.3 asesinatos diarios, más que en Afganistán, Ucrania e Iraq”.
En un altar simbólico, la Redim subrayó que “sus ausencias duelen y nos obligan a exigir respuestas”. Acotó que el altar virtual es una herramienta para “recordarles, visibilizarles y demandar justicia” y exhortó a que se garantice una vida libre de violencias para niñas, niños y adolescentes.
Añadió que los estados con mayor violencia armada en contra de la niñez y adolescencia son Guanajuato, Michoacán y Sinaloa.
A su vez, Tejiendo Redes Infancias Latinoamérica y el Caribe recordó el caso de Ángel Moreno, un niño con discapacidad que estaba albergado en el DIF Capullos de Nuevo León, y que fue asesinado en 2022 bajo la custodia del Estado.
“En México celebramos la vida recordando a nuestros muertos, aprendemos a ser mejores personas y cuidarnos en comunidad. Es por ello que este 1º de noviembre recordamos a Ángel, un niño con discapacidad que estaba albergado en el DIF Capullos de Nuevo León.
“En lugar de protección, las autoridades amenazaron que ‘tendrían consecuencias’, unos meses después Ángel fue asesinado bajo custodia de las autoridades que tenían el deber legal de garantizar su seguridad. Ocultaron evidencias, cremaron su cuerpo y mintieron sobre los motivos de su muerte; hoy sabemos que no fue un accidente”, señaló la agrupación civil.
Denunció que a tres años, la justicia sigue sin llegar. “Sólo hay una persona detenida: Francisco “N”. Pero otros altos funcionarios implicados en su muerte siguen protegidos por el poder.”
“Este 1º de noviembre alzamos la voz por Ángel y por todas las infancias bajo tutela institucional. Porque ningún niño más debe morir bajo cuidado del Estado. Hagamos memoria, no olvidemos.”