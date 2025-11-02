Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 6

En este Día de Muertos, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recordó a los casi 27 mil infantes y adolescentes que fueron víctimas de homicidios en la última década en el país.

Detalló que este año, entre enero y septiembre, han sido asesinadas 621. De ese total, 134 han sido feminicidios y homicidios dolosos de mujeres y 487 de varones. Esto significa que “han ocurrido 2.3 asesinatos diarios, más que en Afganistán, Ucrania e Iraq”.

En un altar simbólico, la Redim subrayó que “sus ausencias duelen y nos obligan a exigir respuestas”. Acotó que el altar virtual es una herramienta para “recordarles, visibilizarles y demandar justicia” y exhortó a que se garantice una vida libre de violencias para niñas, niños y adolescentes.

Añadió que los estados con mayor violencia armada en contra de la niñez y adolescencia son Guanajuato, Michoacán y Sinaloa.

A su vez, Tejiendo Redes Infancias Latinoamérica y el Caribe recordó el caso de Ángel Moreno, un niño con discapacidad que estaba albergado en el DIF Capullos de Nuevo León, y que fue asesinado en 2022 bajo la custodia del Estado.