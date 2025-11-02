▲ En Playas de Tijuana se colocó un altar para quienes murieron al intentar cruzar a EU. Foto Afp

Jesús Estrada

Corresponsal y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 6

La misa católica binacional que desde hace 28 años celebraban las diócesis de Ciudad Juárez y El Paso, en el cauce del río Bravo para recordar a migrantes fallecidos, se realizó ayer sin participación mexicana, lejos de la valla fronteriza junto al antiguo marcador histórico de Fort Bliss, debido a que la frontera fue declarada área de defensa nacional por Donald Trump.

Su intención original de orar por las personas en situación de movilidad muertas en su intento de cruzar la frontera, 35 víctimas este año en el sector El Paso, cambió a elevar plegarias en contra de las deportaciones injustas y la persecución que sufren los migrantes al interior de Estados Unidos.

Antes del inicio del servicio religioso, la Diócesis de El Paso compartió un comunicado donde repudia la militarización de la frontera y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadunidense.

“Por casi 30 años se había celebrado la misa binacional, justo en el límite fronterizo, primero en tierra seca después adentro del río Bravo, siempre con participación de personas de ambos lados, de México y de Estados Unidos; hoy estamos en un sitio que es lo más cerca del muro que podemos llegar, sin vista completa o participación del lado de Ciudad Juárez, la frontera es ahora una zona de defensa nacional de lado a lado, una extensión de la base militar de Fort Bliss.”