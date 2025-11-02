Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 5

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en la supervisión de la Secretaría de Bienestar durante la autorización y entrega de los apoyos del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, con los que se atendió a población afectada por los huracanes John y Otis, entre otras contingencias.

Según un informe incluido en la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó una muestra de 6 mil 769.7 millones de pesos, equivalente a 81.8 por ciento de los recursos ejercidos del programa, cuyo presupuesto total ascendió a 8 mil 272.3 millones de pesos.

El órgano fiscalizador presumió un probable daño a la hacienda pública por 2 millones 693 mil 960 pesos, debido a la falta de 214 expedientes de beneficiarios y de los comprobantes de pago correspondientes a apoyos otorgados tras las emergencias por John y Otis. La ASF señaló que dicha irregularidad se originó por falta de supervisión en la autorización y entrega de los apoyos.