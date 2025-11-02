Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 5

Dirigentes de la Cooperativa Pascual demandaron que en el Presupuesto de Egresos de 2026 se contemplen apoyos económicos a esa empresa social, a fin de que pueda seguir operando, toda vez que el impuesto al consumo de refrescos que se impondrá a partir del próximo año hará que sus ventas bajen y enfrenten serios problemas financieros.

Los presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, Eduardo Martínez Cruz y Adrián Neri, se entrevistaron con diputados de Morena para exponer la grave situación en que están, debido a que en 2014, cuando se impuso el primer Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, las ventas de Boing y demás productos disminuyeron 50 por ciento.

“Fue brutal, Pascual ha logrado sobrevivir 40 años con el esfuerzo de sus cooperativistas y merece una oportunidad para mantenerse e incluso crecer, sobre todo porque se trata de una empresa mexicana que produce una bebida saludable, elaborada con azúcar de caña y pulpa de fruta”, comentó José Luis Sánchez, asesor económico de la refresquera.

Expuso que la cooperativa nació gracias a la solidaridad del pueblo mexicano, con los trabajadores de la entonces Pato Pascual, quienes fueron reprimidos en 1982 por exigir mejores salarios. El dueño, Rafael Jiménez, mandó a golpeadores que irrumpieron en la planta ubicada en Boturini para romper la huelga y asesinaron a un obrero.