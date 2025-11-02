Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025

De cara a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que se realizarán esta semana en San Lázaro, 17 comisiones de la Cámara de Diputados solicitaron reasignaciones por casi 110 mil millones de pesos (mdp), equivalentes a uno por ciento del monto total del gasto público propuesto por el Ejecutivo para el año próximo.

Aunque todas las comisiones de la Cámara emitieron un voto positivo respecto del PEF enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, algunas pidieron aumentos en los fondos para atender sectores tan diversos como migración, desarrollo rural, derechos humanos, ganadería y seguridad social, entre otros.

Uno de los grupos legislativos de estudio que pidió una cantidad mayor fue la de Comunicaciones y Transportes, la cual presentó una solicitud de ampliación de recursos por 36 mil 584.3 millones, de los cuales el monto se reduciría a 36 mil 354 millones de pesos, “ya que la diferencia no presenta fuentes de financiamiento válidas”, se consigna en el dictamen del PEF.

Otra comisión que hizo un requerimiento similar fue la de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, que pidió una ampliación por 35 mil 972 millones de pesos, al tiempo que la de Ganadería solicitó 30 mil 534.3 millones; la de Defensa Nacional, 10 mil 306.9 millones, y la de Seguridad Ciudadana, 5 mil 494 millones.

Aunque algunas comisiones no mencionan el objetivo por el cual solicitan más recursos, hay otras que sí lo especifican. Es el caso de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pidió 6 mil 969 millones extras para fortalecer a las comisiones nacionales de Áreas Naturales Protegidas y Forestal, así como a los institutos Mexicano de Tecnología del Agua y Nacional de Ecología y Cambio Climático.