▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó la ofrenda del Día de Muertos de Palacio Nacional a las ancestras indígenas. “Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la Luna, a las que defendieron su tierra y dignidad”, señaló en redes sociales. La mandataria resaltó la “hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos, que vienen a visitarnos en este Día de Muertos; los recordamos, les damos alimentos y los consentimos”.Afirmó que es “una tradición muy distinta a la de otras culturas. Es una visión de la muerte que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas”. Y este Año de la Mujer Indígena, “lo dedicamos a las ancestras, las mujeres indígenas de México (...). Cada pétalo de cempasúchil (de la ofrenda) marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra”. Foto Presidencia