▲ José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, “lamentó” antier “el dolor y la injusticia” que sufrieron los pueblos originarios de México durante la Conquista y la Colonia, lo cual desató un alud de críticas. Foto Europa Press

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 4

Madrid. El reconocimiento por parte del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, del “dolor y la injusticia” sufridos por los pueblos originarios de México durante la Conquista y la Colonia, los cuales “lamentó”, provocó un alud de críticas desde la derecha española, incluso con peticiones de dimisión por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que le exigió retractarse de inmediato de sus declaraciones.

Alberto Núñez Feijóo, líder del derechista Partido Popular (PP), aseguró: “Yo no me avergüenzo de la historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este gobierno. Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora”.

El vocero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, mano derecha de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del ala más dura del PP, señaló: “El ministro Albares es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido nuestro país. Es un ministro nefasto que no conoce la historia de España ni la de su alianza con Hispanoamérica, por lo que debe presentar su dimisión si no se retracta de forma automática”.

“No nos merecemos un gobierno que desprestigie a nuestro país, un gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad”, añadió el vocero.

El ex canciller José Manuel García Margallo, que dirigió la diplomacia española durante el gobierno de Mariano Rajoy, del PP, se unió a la polémica al calificar de “disparate” y de “error estratégico” las palabras de Albares.

Además, advirtió que “hay quienes recurren al pasado para dividir, a la culpa para justificar su poder y al resentimiento para perpetuarse. Pero la política exterior de un país no puede construirse sobre agravios simbólicos ni sobre falsificaciones históricas”.