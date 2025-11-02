Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 23

Washington. Estados Unidos mató ayer a otras tres personas en un bombardeo a una embarcación que, presuntamente, traficaba drogas en el Caribe, afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en su cuenta de X al cierre de esta edición.

“Hoy (ayer), por instrucción del presidente Donald Trump, el departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra otra embarcación involucrada en tráfico de drogas y operada por una organización terrorista designada en el Caribe”, escribió Hegseth.

“Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos. Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales”.

Washington lleva a cabo una campaña militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que, hasta ahora, ha dejado 65 muertos en más de 15 ataques.