▲ Con una sonrisa incesante, bailando salsa con mujeres de la tercera edad, haciendo taichi con asiáticos y hablando muy bien el español, Zohran Mamdani ha movilizado el voto de comunidades que no solían votar. Foto Afp, imagen de archivo

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 23

Nueva York y Washington. Esta capital del capitalismo mundial, en un país gobernado por la derecha antimigrante de Donald Trump que ha declarado “enemiga” a toda la izquierda, está por elegir a Zohran Mamdani, un joven inmigrante, musulmán y que se identifica como “socialista democrático”, como alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos.

El senador Bernie Sanders afirmó que “todo el mundo está observando la campaña de Zohran. La razón es que la gente quiere saber la respuesta a una pregunta sencilla: en el año 2025, ¿es posible que la gente ordinaria se junte y derrote a estos oligarcas?”

Su triunfo en la elección que culmina el martes aún no está garantizado, a pesar de que en esta recta final ha gozado de un margen de 10 puntos o más en las encuestas sobre su principal contrincante Andrew Cuomo, el ex gobernador de Nueva York, quien es parte de la aristocracia del Partido Demócrata.

La derrota de Cuomo frente a Mamdani en las elecciones primarias de los demócratas en junio sacudió al partido a nivel nacional, y marcó lo que muchos esperan sea una nueva generación progresista en un partido que no se ha logrado recuperar, y mucho menos enfrentar de manera efectiva y audaz, a Trump y su proyecto ultraderechista. Cuomo, con el apoyo de multimillonarios, incluyendo el ex alcalde Michael Bloomberg que por sí solo donó 5 millones de dólares en estos últimos días, y otras figuras claves de la cúpula política y económica de la ciudad (algunos calculan que han invertido mas de 20 millones de dólares), se lanzó como candidato independiente después de su derrota apostando a su papel como el único que podía derrotar al joven insurgente sin gran experiencia política.

Pero la extraordinaria movilización del voto joven y multicultural de Mamdani, y sus más de 90 mil voluntarios, han superado, por ahora, los ataques virulentos –incluyendo pintarlo de “radical” y usando el veneno antimigrante y antimusulmán compartido con Trump– y la inversión multimillonaria.

El joven de 34 años está a punto de ser alcalde de Nueva York con implicaciones políticas nacionales.

Trump y sus aliados han acusado al Partido Demócrata y a la población de Nueva York por contemplar la elección de lo que llamó “un comunista lunático”, y ha amenazado que si eso ocurre habrá consecuencias que desatará desde la presidencia, sin ofrecer detalles. A fin de cuentas, es la ciudad natal del mandatario.

No obstante, también es ciudad natal de la principal figura nacional opositora, el senador socialista democrático Bernie Sanders, como de otra figura política nacional progresista, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez. Más aún, si gana Mamdani también marcará el mayor triunfo electoral de partidos y movimientos progresistas en décadas, entre ellos los Democratic Socialists of America, el Working Families Party, varios sindicatos, coaliciones sociales y líderes religiosos musulmanes, protestantes, judíos y católicos.

Cruce de fronteras

En los últimos días de la campaña, Mamdani no ha parado en su constante cruce de fronteras entre las diásporas viejas y recientes que conforman esta ciudad mundial. Bailando salsa con mujeres de la tercera edad, sumándose a una clase de taichi con asiáticos, ofreciendo mensajes en algunos pocos de los más de 200 idiomas que se hablan en esta metrópolis, incluyendo un español sorprendentemente bien hablado (https://www.instagram.com/reel/DQZrQz4jtFm/?igsh=ZnRlODlpN3YyaW45).

Mamdani expresa con orgullo que es un inmigrante. Sus padres se mudaron a la ciudad desde África, aunque ambos son de India, cuando la Universidad de Columbia les ofreció plazas de profesor a su padre, el reconocido académico progresista Mahmood Mamdani, así como a su madre, la famosa directora de cine Mira Nair.