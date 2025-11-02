▲ Decenas de miles de personas rindieron homenaje ayer a las víctimas del mortal accidente ocurrido hace un año en la estación de tren de Novi Sad, cuando el techo de concreto de la recién renovada estación ferroviaria se derrumbó y causó la muerte de 16 personas; 14 fallecieron al instante y dos más debido a graves lesiones. La tragedia se convirtió en el símbolo de la corrupción que, según los opositores al presidente nacionalista de derecha, Aleksandar Vucic, gangrena las inmensas obras públicas emprendidas en todo el país. Los manifestantes exigen la convocatoria a elecciones anticipadas. Aunque la policía contabilizó 39 mil asistentes, medios de comunicación reportaron que fueron alrededor de 100 mil. Los asistentes se reunieron en el centro de la ciudad y luego, al caer la tarde, se concentraron a orillas del río Danubio, con flores blancas. Además guardaron 16 minutos de silencio, uno por cada víctima, e iluminaron la escena con sus celulares, mientras desplegaron una pancarta que decía: “Nos veremos mañana y todos los días hasta que se haga justicia”. Foto e información de Afp