The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 22

Dos aviones de United Airlines colisionaron en el aeropuerto La Guardia de la ciudad de Nueva York, mientras que los viajeros de todo el país se enfrentan a continuos retrasos debido a la escasez de personal .

Un avión procedente de Chicago estaba entrando en su puerta de embarque cuando “hizo contacto” con la cola de un avión estacionado que se preparaba para partir hacia Houston el viernes por la noche. No se reportaron heridos.El aeropuerto de La Guardia fue uno de los recintos afectados por la falta de personal, tras el cierre del gobierno estadunidense. Según Flight Aware, más de 570 vuelos de La Guardia se retrasaron el viernes y otros130 fueron cancelados .