Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 22

Nueva York. Un grupo de migrantes demandó ayer al centro de detención de Broadview, del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, por las condiciones “horribles” dentro de las instalaciones donde hay cucarachas, sangre en los lavabos y falta de baños.

“Esta demanda es necesaria porque la administración del presidente Donald Trump ha intentado evadir su responsabilidad por convertir el centro de procesamiento de Broadview en un centro de detención de facto”, sostuvo Kevin Fee, director legal de la Aclu (Unión Americana de Libertades Civiles) de Illinois, que representa a los demandantes en el caso.

Según la demanda, hasta 100 personas estuvieron hacinadas en pequeñas habitaciones toda la noche o durante días seguidos “como un montón de peces”, sin espacio para acostarse, lo que obligó a los detenidos a dormir unos encima de otros, sentados o en baños cerca de pisos empapados de orina e inodoros atascados.'