Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 22

Buenos Aires. El recuento directo de votos en las provincias, tras las elecciones legislativas del domingo pasado, generaró inquietud en el país y sorpresas, como cuando se conoció que no había ganado la oficialista Libertad Avanza, sino el peronismo –que participó con distintos lemas provinciales, y no como Fuerza Patria– y comenzó a restar diputados al oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, entre otras.

Aún continúa el debate de lo sucedido y se prevén más sorpresas cuando se conozca el escrutinio definitivo, tomando en cuenta que los votos en blanco y las abstenciones suman más de 30 por ciento.

Pese a la situación, el presidente Javier Milei –“envalentonado”, como señala la oposición por el respaldo abierto y declarado del presidente estadunidense Donald Trump, quien amenazó con suspender la ayuda de cuarenta mil millones de dólares para salvar al gobierno si no ganaba su aliado argentino– da pasos apresurados y hace cambios en el gabinete, que provocan problemas internos al haber dejado afuera al único funcionario que gozaba del respeto de muchos gobernadores.

La inmediata aceptación de la renuncia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, fue criticada por un sector oficialista que lo consideraba el único capacitado políticamente en el gabinete, con experiencia en cargos importantes en gobiernos anteriores, y un buen intermediario con los gobernadores que salvó a Milei en muchos momentos claves.

También motivó un desacuerdo con el ex presidente derechista Mauricio Macri, quien al salir de una larga reunión en la residencia presidencial de Olivos declaró: “no logramos ponernos de acuerdo para sellar una alianza entre ambas fuerzas políticas” para la nueva etapa del gobierno, que comienza el próximo 10 de diciembre.

El ex mandatario lamentó y criticó duramente la salida de Francos, ya que “representaba sensatez”, para ser remplazado por otro funcionario sin experiencia”.

Añadió que “no parece ser una buena noticia”.

En su lugar entró el ahora ex vocero presidencial y exlegislador porteño, Manuel Adorni, quien no cuenta con trayectoria política y no parece preparado para el cargo, pero que cuenta con la total confianza de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Los cambios del gabinete son varios y el conjunto sólo está dirigido a cumplir con lo que ha pedido Estados Unidos a Milei, en momentos en que es visible que el embajador estadunidense en Argentina, Peter Lamelas, también dirije y es parte del proceso de cambios.