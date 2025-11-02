El gobernador de Buenos Aires denuncia la política económica del ultraderechista
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 22
Buenos Aires. El recuento directo de votos en las provincias, tras las elecciones legislativas del domingo pasado, generaró inquietud en el país y sorpresas, como cuando se conoció que no había ganado la oficialista Libertad Avanza, sino el peronismo –que participó con distintos lemas provinciales, y no como Fuerza Patria– y comenzó a restar diputados al oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, entre otras.
Aún continúa el debate de lo sucedido y se prevén más sorpresas cuando se conozca el escrutinio definitivo, tomando en cuenta que los votos en blanco y las abstenciones suman más de 30 por ciento.
Pese a la situación, el presidente Javier Milei –“envalentonado”, como señala la oposición por el respaldo abierto y declarado del presidente estadunidense Donald Trump, quien amenazó con suspender la ayuda de cuarenta mil millones de dólares para salvar al gobierno si no ganaba su aliado argentino– da pasos apresurados y hace cambios en el gabinete, que provocan problemas internos al haber dejado afuera al único funcionario que gozaba del respeto de muchos gobernadores.
La inmediata aceptación de la renuncia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, fue criticada por un sector oficialista que lo consideraba el único capacitado políticamente en el gabinete, con experiencia en cargos importantes en gobiernos anteriores, y un buen intermediario con los gobernadores que salvó a Milei en muchos momentos claves.
También motivó un desacuerdo con el ex presidente derechista Mauricio Macri, quien al salir de una larga reunión en la residencia presidencial de Olivos declaró: “no logramos ponernos de acuerdo para sellar una alianza entre ambas fuerzas políticas” para la nueva etapa del gobierno, que comienza el próximo 10 de diciembre.
El ex mandatario lamentó y criticó duramente la salida de Francos, ya que “representaba sensatez”, para ser remplazado por otro funcionario sin experiencia”.
Añadió que “no parece ser una buena noticia”.
En su lugar entró el ahora ex vocero presidencial y exlegislador porteño, Manuel Adorni, quien no cuenta con trayectoria política y no parece preparado para el cargo, pero que cuenta con la total confianza de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Los cambios del gabinete son varios y el conjunto sólo está dirigido a cumplir con lo que ha pedido Estados Unidos a Milei, en momentos en que es visible que el embajador estadunidense en Argentina, Peter Lamelas, también dirije y es parte del proceso de cambios.
En una carta pública dirigida al presidente Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le señaló que “su política económica está destruyendo el tejido social y productivo del país. Le pido que escuche, corrija y que dialogue no con los mercados, sino con la gente”.
“La intervención del Departamento del Tesoro estadunidense fue necesaria porque su propio plan económico puso a la economía y a la sociedad argentina al borde del abismo”, añadió Kicillof.
Advirtió que si bien el oficialismo se impuso en las legislativas en la provincia, “las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso: recesión, reducción del consumo y la venta, caída en el empleo y deterioro en la calidad de vida”. Kicillof fue explícito y contundente y recibió el apoyo de intendentes y cartas de personalidades que lo apoyan.
La ex mandataria y líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, ilegalmente detenida en prisión domiciliaria, advirtió que “se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto”.
Además puso en evidencia el objetivo del gobierno de Milei de “transformar Argentina en una factoría, y quebrar su organización social y política. lo que requiere algo más que ganar una elección”.
También aseveró que al antiperonoismo se sumó el miedo que generaba la posibilidad de que una derrota del oficialismo desatara una crisis política que “terminara agravando la ya terrible situación de la gente de a pie. Algunos creyeron que si el gobierno perdía la elección de medio término, se caía” a lo cual se añadió el temor que provocaron las amenazas de Trump.
En este contexto se realizó ayer la multitudinaria manifestación del orgullo gay, en la que también se pidió memoria, verdad y justicia.
En las movilizaciones se expresaron todas las demandas contra el gobiern. También contó con la presencia de personalidades que incluyeron a organismos de derechos humanos.
