Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 21
West Palm Beach. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con atacar Nigeria si el gobierno no detiene “el asesinato de cristianos” en el país.
“Si el gobierno de Nigeria continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades”, advirtió el mandatario en su plataforma Truth Social.
El magnate afirmó que pidió al Pentágono que elabore un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo estaba “enfrentando una amenaza existencial” en el país africano, y pidió a Nigeria que actúe “rápido”.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respondió al pedido de la Casa Blanca y aseguró que el departamento a su cargo “se está preparando para actuar”, y agregó: “O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o eliminaremos a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades”.
El viernes, Trump acusó, sin pruebas, que “miles de cristianos están siendo asesinados (y) los islamistas radicales son responsables de esta masacre”.
Llamado al sudeste asiático
En tanto, Hegseth propuso a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) crear instrumentos conjuntos de monitoreo de la situación marítima, ante la supuesta posibilidad de “acciones desestabilizadoras” en el mar de China Meridional.
El secretario se comprometió a apoyar a los países del sudeste asiático con tecnología que les ayude a responder conjuntamente a las presuntas amenazas de Pekín.
“Ustedes lo viven en las amenazas a las que todos nos enfrentamos por la agresión y el curso de las acciones de China en el mar de China Meridional y en otros lugares”, aseveró Hegseth.