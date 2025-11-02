Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 21

West Palm Beach. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con atacar Nigeria si el gobierno no detiene “el asesinato de cristianos” en el país.

“Si el gobierno de Nigeria continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades”, advirtió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate afirmó que pidió al Pentágono que elabore un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo estaba “enfrentando una amenaza existencial” en el país africano, y pidió a Nigeria que actúe “rápido”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respondió al pedido de la Casa Blanca y aseguró que el departamento a su cargo “se está preparando para actuar”, y agregó: “O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o eliminaremos a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades”.