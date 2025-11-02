Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 21

Bogotá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de imponer una agenda de amenazas militares y guerra sicológica, y reiteró que Estados Unidos quiere robar la reserva de petróleo más grande del mundo, durante el discurso que dirigió a los asistentes al encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz.

“En este momento, las verdades aportadas desde la institucionalidad y la opinión pública venezolana han abierto el camino (para que) hoy en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe se sepa la verdad. La verdad es que Venezuela es inocente y todo lo que se está haciendo contra el país es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva, y la cuarta reserva de gas del mundo”, aseveró Maduro.

“Si Venezuela no tuviera petróleo, gas, oro, 30 millones de hectáreas cultivables, agua, biodiversidad, y no estuviéramos donde estamos en el norte de Sudamérica, quizás ellos ni la nombrarían”, agregó el presidente bolivariano al cierre del encuentro, que reunió a legisladores de 14 países del mundo en Caracas, la capital de la república bolivariana, con el propósito de debatir estrategias comunes orientadas a fortalecer la diplomacia parlamentaria y promover la paz regional.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó la trascendencia que tiene el foro “frente a la agresión más bárbara que ha recibido el Caribe, especialmente Venezuela, en los últimos 150 años”.

El legislador subrayó en su intervención la necesidad de activar la diplomacia parlamentaria “como herramienta para la defensa de la soberanía y la verdad”.