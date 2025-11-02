▲ Desplazados por la guerra se albergan en un campamento improvisado de tiendas de campaña en una zona de Zawaida, en el centro de la franja. Foto Ap

Afp, Europa Press, Ap, Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 20

Jerusalén. Aviones de combate, artillería y tanques israelíes bombardearon ayer zonas al sur de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de la franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en curso, informó Al Jazeera.

Residentes indicaron que las fuerzas israelíes continúan con la demolición de edificios residenciales en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, y al norte de la ciudad, al tiempo que se observaban drones lanzando granadas.

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció en su cuenta de X que el centro de coordinación militar-civil, encargado de supervisar el alto el fuego y preparar la transición en Gaza, “observó a presuntos operadores de Hamas saqueando un camión de ayuda”, el cual formaba parte de un convoy humanitario destinado al norte de Jan Yunis.

El movimiento islamita “continúa privando al pueblo de Gaza de la ayuda humanitaria que necesita desesperadamente”, reaccionó en redes sociales Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Añadió que “este robo socava los esfuerzos internacionales en apoyo del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para brindar asistencia crucial a civiles inocentes”.

Cuerpos entregados no son de rehenes, dice Israel

El ejército israelí indicó que los tres cuerpos recibidos antier no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamas; a su vez, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, confirmó la información.

Las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de la organización islamita, explicaron en un comunicado que propusieron entregar a Tel Aviv “tres muestras de un cierto número de restos no identificados”, sin embargo, “el enemigo se negó (...) y exigió los cadáveres para examinarlos”, agregó. “Entregamos los cuerpos para detener los reclamos de Israel”, agregó el ala militar.

Prevalece la inseguridad y aumentan los muertos

Tras una semana de ataques, la población del enclave palestino “no se siente segura” y pierde la fe en el cese al fuego. Sumaya Dalul, de 27 años relató que “la vida no tiene sentido” porque “no tenemos dinero, ni trabajo, ni comida, ni agua, ni electricidad, ni Internet”, en tanto que el número de muertos desde el inicio de la tregua el 11 de octubre subió a 266 personas.