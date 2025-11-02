▲ Los siete camposantos tienen aproximadamente 24 mil lugares, pero todos estan ocupados. Foto Rubicela Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025

Cuernavaca, Mor., Los siete cementerios de esta capital no cuentan con espacio para sepultar un nuevo difunto desde hace 15 años, aseguró Pablo Martín Talavera Camacho, director de Panteones de Cuernavaca.

En entrevista para La Jornada, el servidor público detalló que la oferta de lugares en los siete camposantos a su cargo terminó en 2010.

Ante esta situación, los habitantes se quejan de que las fosas se están revendiendo a precios que van de 20 mil a 100 mil pesos.

La capital morelense cuenta con necrópolis en las colonias La Carolina, Tlaltenango, Antonio Barona, Teopanzolco, Chapultepec, Las Margaritas y Acapantzingo. Estos sitios tienen aproximadamente 24 mil espacios, pero ya todos están ocupados o vendidos.

En el de La Leona, el principal cementerio de la urbe, detalló Talavera Camacho, hay 12 mil 800 sepulcros, pero todos ya tienen dueño e incluso algunos se han utilizado más de una vez.

Por la carencia de tumbas, familiares de difuntos, sobre todo los que ya cumplieron más de siete años enterrados, vuelven a utilizar los espacios para sus nuevos muertos. En cada sepultura se pueden colocar hasta tres cuerpos.

Además, quienes compraron sepulcros con anterioridad y no los usaron, o lo hicieron décadas atrás, revenden lugares “al precio que quieren”, señalaron algunas personas que se quejan de esta problemática.