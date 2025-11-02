El morenista salió ileso, mientras su primo y chofer resultó muerto
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 25
Oaxaca, Oax., Sujetos armados atacaron ayer a balazos el vehículo del morenista Gerardo López García, candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento San Pablo Coatlán, quien resultó ileso; en el lugar perdió la vida su primo y chofer identificado como MMJ, confirmó la Fiscalía General del Estado.
La elección bajo el Sistema Normativo Indígena se tiene programada para la segunda semana de noviembre.
El organismo dio a conocer en un comunicado que derivado de estos sucesos se abrió una carpeta de investigación y se dio aviso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “con el objetivo de abordar los hechos con una perspectiva integral”.
De acuerdo con testigos, la madrugada del sábado hombres desconocidos agredieron la unidad del aspirante a la alcaldía de esta localidad, misma que se rige bajo el Sistema Normativo Indígena, y que se ubica frente a la agencia municipal de San Antonio Lalana.
Según fuentes de seguridad, el candidato habría descendido de la camioneta minutos antes del ataque, por lo que salvó su vida.
Agregaron que Gerardo López García acudió la tarde del viernes a la agencia de San Antonio para participar en una reunión en el barrio del mismo nombre.
En días previos, Fredy Bautista, diputado local suplente del distrito de Miahuatlán por Morena, y que se postula a la presidencia de San Pablo Coatlán, denunció amenazas por parte del edil de esa localidad, Abraham López Martínez, de filiación priísta, pues le dijo que no lo quería ver haciendo proselitismo en dicho territorio y que debía apoyar a su aspirante (quien fue su tesorero municipal), Marco Antonio Jiménez.
Abraham López le advirtió que no debía ingresar al municipio de San Pablo Coatlán, pues ese era su zona y no era bienvenido; el legislador añadió que tras decirle eso, le advirtió que si no hacía caso lo mataría.