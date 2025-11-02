Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 25

Oaxaca, Oax., Sujetos armados atacaron ayer a balazos el vehículo del morenista Gerardo López García, candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento San Pablo Coatlán, quien resultó ileso; en el lugar perdió la vida su primo y chofer identificado como MMJ, confirmó la Fiscalía General del Estado.

La elección bajo el Sistema Normativo Indígena se tiene programada para la segunda semana de noviembre.

El organismo dio a conocer en un comunicado que derivado de estos sucesos se abrió una carpeta de investigación y se dio aviso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “con el objetivo de abordar los hechos con una perspectiva integral”.

De acuerdo con testigos, la madrugada del sábado hombres desconocidos agredieron la unidad del aspirante a la alcaldía de esta localidad, misma que se rige bajo el Sistema Normativo Indígena, y que se ubica frente a la agencia municipal de San Antonio Lalana.