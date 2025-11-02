La Jornada De Oriente

Tlaxcala, Tlax., Los productores agrícolas que desde el miércoles mantenían un bloqueo en las vías férreas ubicadas en el municipio Muñoz de Domingo Arenas, en demanda de un incremento al precio de garantía del maíz, se retiraron ayer luego de que se las autoridades estatales les ofrecieron una entrevista la próxima semana con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué.

El viernes, luego de no llegar a ningún acuerdo con Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno, y Rafael de la Peña Bernal, de la Secretaría de Impulso Agropecuario, decidieron continuar con su protesta la mañana del sábado, hasta que por la tarde les dijeron que Jorge Román, delegado de la Sader, gestionará el encuentro con el titular de la dependencia.

Liberan Arco Norte

Antes, los inconformes liberaron la circulación de la autopista Arco Norte, tramo Calpulalpan-Sanctórum, y la vía federal México-Los Reyes-Zacatepec, en el municipio de Nanacamilpa, donde se mantuvieron cinco días provocando filas kilométricas de vehículos.

Los labriegos reiteraron que la protesta que iniciaron el 27 de octubre, con el bloqueo a la autopista Arco Norte y a la carretera federal, ha sido pacífica en exigencia de un incremento al precio de garantía del maíz.

Además, recalcaron que solicitarán a Alimentación para el Bienestar mayor flexibilidad en los requisitos para la compra del grano, pues les fijan un tope de 25 toneladas a quienes acreditan ser dueños de mínimo de cinco hectáreas.