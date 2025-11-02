Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 25

Chilpancingo,Gro., El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunció que el grupo Los Ardillos atacó a balazos a su dirigente Jesús Plácido (quien resultó ileso), cuando asistió a una asamblea a la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), ubicado en la Montaña Baja de Guerrero; tres personas murieron y al menos siete quedaron heridas de gravedad.

En un comunicado, el CIPOG-EZ informó que el viernes a las 10 horas, junto con autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores “acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, luego de que la autoridad la había solicitado con una semana de anticipación, para abordar el tema de coordinación entre los poblados de Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores”. Agregó que al llegar al encuentro fueron recibidos a tiros por Los Ardillos.