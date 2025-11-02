Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 25
Chilpancingo,Gro., El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunció que el grupo Los Ardillos atacó a balazos a su dirigente Jesús Plácido (quien resultó ileso), cuando asistió a una asamblea a la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), ubicado en la Montaña Baja de Guerrero; tres personas murieron y al menos siete quedaron heridas de gravedad.
En un comunicado, el CIPOG-EZ informó que el viernes a las 10 horas, junto con autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores “acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, luego de que la autoridad la había solicitado con una semana de anticipación, para abordar el tema de coordinación entre los poblados de Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores”. Agregó que al llegar al encuentro fueron recibidos a tiros por Los Ardillos.
El gobierno del estado intervino en la comunidad de Ayahualtempa, donde luego de un operativo coordinado entre la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército arrestaron a tres de los líderes delincuenciales.
Precisó que la policía comunitaria “también detuvo a 14 miembros de ese grupo, que serán ‘reducados’ bajo el reglamento interno de la coordinadora, y la asamblea del territorio comunitario; tenían órdenes de aprehensión del comisario de Ayahualtempa”.
Indicó que entre los aprehendidos se encuentra Luis Morales Rojas, quien se autodenomina líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa, quien ha sido desconocido por las autoridades y la policía comunitaria por ser miembro del crimen organizado que opera en la zona.
La balacera duró más de 10 horas y tres policías comunitarios perecieron, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán. “Por seguridad no daremos nombres de nuestros compañeros caídos ni heridos”, dijo.