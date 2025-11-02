La Jornada Hidalgo y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 25

Pachuca, Hgo., Un tren de Ferromex, propiedad del empresario Germán Larrea, que transportaba material inflamable se descarriló y explotó la mañana de ayer en la comunidad de La Loma, municipio de Tepetitlán. El accidente provocó un incendio visible desde ayuntamientos vecinos y movilizó a los cuerpos de emergencia estatales y federales que reportaron una persona herida.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisó que el percance ocurrió en una vía operada y concesionada por la empresa Ferromex, alrededor de las 7:50 horas.

Reportes preliminares indicaron que el descarrilamiento se suscitó durante el recorrido habitual del convoy, cuando uno de los vagones se salió de las vías y sobrevino el estallido. El tren llevaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos.

Las llamas alcanzaron más de 12 metros de altura y una columna de humo negro pudo observarse desde municipios como Tula y Mixquiahuala, manifestaron testigos.

Elementos de Protección Civil, bomberos y Guardia Nacional arribaron al sitio para controlar el siniestro, resguardar el perímetro de la zona despoblada y atender a la persona lesionada, de quien no se dieron más datos.