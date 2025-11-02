Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 25
Pachuca, Hgo., Un tren de Ferromex, propiedad del empresario Germán Larrea, que transportaba material inflamable se descarriló y explotó la mañana de ayer en la comunidad de La Loma, municipio de Tepetitlán. El accidente provocó un incendio visible desde ayuntamientos vecinos y movilizó a los cuerpos de emergencia estatales y federales que reportaron una persona herida.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisó que el percance ocurrió en una vía operada y concesionada por la empresa Ferromex, alrededor de las 7:50 horas.
Reportes preliminares indicaron que el descarrilamiento se suscitó durante el recorrido habitual del convoy, cuando uno de los vagones se salió de las vías y sobrevino el estallido. El tren llevaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos.
Las llamas alcanzaron más de 12 metros de altura y una columna de humo negro pudo observarse desde municipios como Tula y Mixquiahuala, manifestaron testigos.
Elementos de Protección Civil, bomberos y Guardia Nacional arribaron al sitio para controlar el siniestro, resguardar el perímetro de la zona despoblada y atender a la persona lesionada, de quien no se dieron más datos.
Vecinos de la zona captaron en video la explosión, cuya vibración se sintió en viviendas de los alrededores, por lo que sus habitantes las desalojaron de manera preventiva. Autoridades locales recomendaron a la población mantenerse alejada del área y permitir las la-bores de los equipos de emergencia.
Las causas del descarrilamiento serán determinadas por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la SICT y la fiscalía de Hidalgo, que ya iniciaron las investigaciones correspondientes.
Al cierre de esta edición Ferromex no había emitido una postura sobre lo sucedido. La empresa forma parte de Grupo México Transportes, propiedad de Larrea, considerado el segundo hombre más acaudalado de México.
El conglomerado está relacionado con la contaminación del Río Sonora y la explosión en la mina Pasta de Conchos que dejó 65 trabajadores fallecidos.