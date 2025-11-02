Marco Antonio Duarte

Morelia, Mich., Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora Chávez, fundador de los extintos grupos de autodefensa en Michoacán, fue asesinado a balazos junto con su esposa en el poblado de La Ruana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de esa localidad y tío del fallecido, manejan información distinta del homicidio.

La FGE difundió un comunicado en el que señala que Torres Mora fue abatido la noche del viernes con su esposa Blanca N, tras presuntamente agredir a balazos a un grupo de agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal) y del Ejército Mexicano, en la calle Mártires de Uruapan, en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

De acuerdo con el informe del organismo, los uniformados repelieron el ataque y abatieron a la pareja, aunque no se precisó el lugar exacto dónde quedaron los cuerpos. Un soldado y un policía habrían resultado heridos; junto a los cadáveres se aseguró un rifle y una pistola, al parecer, propiedad de Torres Mora.

Ataque de Los viagras

En tanto, Guadalupe Mora afirmó que vecinos de La Ruana fueron testigos de que un grupo de sicarios del cártel de Los viagras atacó a balazos la vivienda de su sobrino Torres Mora, por lo que acusó al organismo de manipular el hecho para proteger al grupo delictivo.