Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 24

Morelia, Mich., Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan –segunda ciudad más poblada del estado después de la capital–, fue asesinado a balazos ayer por la noche cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal; uno de los agresores fue abatido y dos más quedaron detenidos, informaron fuentes policiales.

Según el reporte preliminar de la Guardia Civil, Manzo Rodríguez, conocido popularmente como El del Sombrero, fue atacado alrededor de las 20 horas del sábado, cuando convivía con decenas de asistentes al citado evento que año con año se realiza en la pérgola municipal.

El alcalde quedó lesionado y fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida.

Los escoltas abatieron a uno de los agresores y sometieron a dos más; un funcionario local resultó herido.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan –conocida como la capital del aguacate– en el proceso electoral de 2024; fue diputado federal por Morena en la 65 Legislatura, de 2021 a 2024, y desde ese entonces portaba chaleco antibalas por temor a sufrir un ataque en su contra, debido a sus declaraciones de combatir frontalmente al crimen organizado.