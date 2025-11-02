De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 24

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su cuenta de X tras conocer la tragedia suscitada en la capital sonorense.