“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su cuenta de X tras conocer la tragedia suscitada en la capital sonorense.
“He estado en contacto con el gobernador Alfonso Durazo para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo para atender a los familiares y heridos”, puntualizó.