▲ Elementos de seguridad, bomberos y personal de la Cruz Roja atendieron a los lesionados que dejó la fuerte explosión. Foto Cristina Gómez Lima

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 24

Hermosillo, Son., Al menos 23 personas fallecieron, entre ellos seis menores, y decenas resultaron gravemente heridas por la explosión seguida de un incendio en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, la tarde de ayer. La mayoría murió por inhalación de gases tóxicos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El estallido ocurrió poco después de las 15:09 horas, cuando el inmueble estaba lleno de clientes que realizaban sus compras por la quincena y la cercanía del Día de Muertos.

Las llamas se propagaron rápidamente por el negocio –el cual expende artículos a bajo precio– y se extendieron hasta llegar a un vehículo estacionado afuera, el cual quedó envuelto por las llamas.

El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, confirmó el saldo inicial de 23 personas muertas; entre ellas 12 mujeres, cinco hombres, cuatro niñas y dos niños.

Además, decenas presentan quemaduras graves o problemas derivados por inhalación de humo, que fueron desalojadas por personal de emergencia para recibir atención médica especializada.

El titular de la FGE, Gustavo Rómulo Salas Chávez, precisó que “hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”.

Agregó que hay ocho familias que acudieron a buscar a 14 parientes “que presuntamente los tenemos en calidad de desconocidos en las instalaciones del Servicio Médico Forense. En las próximas horas seguramente los van a identificar.

“Las condiciones por las que falleció la mayoría fue por inhalación de gases tóxicos, por lo que será posible su identificación”, destacó el fiscal en rueda de prensa.

En tanto, la Cruz Roja detalló que en el operativo de recuperación de cuerpos participaron 40 elementos, 10 ambulancias y una unidad de rescate, y realizaron seis traslados a hospitales locales en coordinación con otros cuerpos de auxilio.