Inició en el cine de autor francés
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 7
París. El actor francoturco Tchéky Karyo, que participó en unas 80 películas, entre ellas El oso de Jean-Jacques Annaud y Nikita, de Luc Besson, falleció ayer a los 72 años.
“Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con pesar la desaparición de Tchéky Karyo, fallecido por un cáncer este viernes 31 octubre”, indicó su familia en un comunicado enviado a Afp.
Nacido en Estambul en 1953, Tchéky Karyo se dio a conocer a finales de los años 1980, cuando protagonizó El oso, donde interpretaba a un cazador corroído por los remordimientos.
Políglota
En 1990, encadenó otro éxito en su carrera con Nikita, dirigida por Luc Besson.
La carrera de este políglota actor, que hablaba francés, inglés, español y árabe, empezó en el cine de autor francés.
En su ecléctica filmografía, se cuentan Amélie (Jean-PierreJeunet, 2001), la brasileña Terra Estrangeira (Walter Salles, 1995) y 1492: La conquista del paraíso (Ridley Scott, 1992) y en la serie The Missing.