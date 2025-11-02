▲ El actor y músico francoturco Tchéky Karyo participó en una 80 películas. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 7

París. El actor francoturco Tchéky Karyo, que participó en unas 80 películas, entre ellas El oso de Jean-Jacques Annaud y Nikita, de Luc Besson, falleció ayer a los 72 años.

“Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con pesar la desaparición de Tchéky Karyo, fallecido por un cáncer este viernes 31 octubre”, indicó su familia en un comunicado enviado a Afp.

Nacido en Estambul en 1953, Tchéky Karyo se dio a conocer a finales de los años 1980, cuando protagonizó El oso, donde interpretaba a un cazador corroído por los remordimientos.