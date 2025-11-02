E

n 1995 se inauguraba el mayor complejo de exhibición fílmica en la Ciudad de México a cargo de la compañía estadunidense Cinemark, que arrendaba una porción del llamado Centro Nacional de las Artes. De aquellas 12 flamantes y ultramodernas salas, al menos tres de ellas habían sido concedidas al Instituto Mexicano de Cinematografía. Precisamente, se estrenaba ahí en mayo de aquel año y en varias salas más con enorme éxito a lo largo de ocho semanas El callejón de los milagros (1994) de Jorge Fons, protagonizada por una muy joven, inexperta y bella Salma Hayek, cuyos aires de diva le venían como anillo al dedo a aquella gran producción de ambiente popular.

Un eficaz melodrama ambientado en el Centro Histórico y armado por varios episodios tragicómicos con los temas de moda de aquellos años 90: ilegales, prostitutas, homosexualismo y más, a partir de una novela del escritor egipcio y Premio Nobel Naguib Mahfuz, adaptado antes en Principio y fin (1993) de Arturo Ripstein, quien concentraba en su trama todos los elementos crudos y misóginos de una familia que se derrumba a la muerte del padre. De hecho, tanto Principio y fin como El callejón de los milagros fueron ejemplo de lo que representaba aquel cine nacional de calidad previo a la revolución del nuevo milenio con Amores perros, Perfume de violetas o La ley de Herodes, entre otras y que incluían: un reparto de primera línea, grandes medios de producción, un buen equipo técnico y eficacia narrativa. Dos filmes polémicos de impecable factura y trascendencia en el cine mexicano de hace tres décadas.

El callejón de los milagros, ambicioso melodrama estructurado por diferentes historias entrecruzadas ligadas por la presencia de la mula de seis –la “cacariza” del dominó, que abre cada capítulo– y dividido en cuatro partes que se conectan entre sí, intentaba mostrar diversos ángulos u opciones alternativas al estilo de filmes como: Vidas cruzadas (Robert Altman, 1993), El tren del misterio (Jim Jarmusch, 1989) o Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), incluso La mujer del puerto (1990) de Arturo Ripstein. Todo ello, a partir de un espléndido guion de Vicente Leñero que utilizaba con eficacia un novedoso recurso que convertía a los personajes centrales en secundarios de un relato a otro.