Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 19
En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos de inflación, decisión de política monetaria, inversión, consumo privado, confianza del consumidor y remesas.
México
Lunes 3
El Banco de México (BdeM) informará sobre las remesas en septiembre y la Encuesta sobre las expectativas del sector privado de octubre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta de opinión empresarial de octubre.
Martes 4
El Inegi reportará el Sistema de Indicadores Cíclicos de agosto, la encuesta nacional de confianza del consumidor de octubre y datos de la industria automotriz sobre venta de vehículos ligeros del mismo mes.
Miércoles 5
El Inegi dará a conocer el indicador reporte de inversión fija de agosto y el indicador de consumo privado del mismo mes.Citrigroup publicará su encuesta quincenal de expectativas económicas.
Jueves 6
El BdeM dará a conocer el anuncio de la decisión de políticamonetaria.
Viernes 7
El Inegi publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de octubre y el Índice Nacional de Precios al Productor del mismo mes. El BdeM difundirá la Encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario.
Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex