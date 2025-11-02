Economía
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos de inflación, decisión de política monetaria, inversión, consumo privado, confianza del consumidor y remesas.

México

Lunes 3

El Banco de México (BdeM) informará sobre las remesas en septiembre y la Encuesta sobre las expectativas del sector privado de octubre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta de opinión empresarial de octubre.

Martes 4

El Inegi reportará el Sistema de Indicadores Cíclicos de agosto, la encuesta nacional de confianza del consumidor de octubre y datos de la industria automotriz sobre venta de vehículos ligeros del mismo mes.

Miércoles 5

El Inegi dará a conocer el indicador reporte de inversión fija de agosto y el indicador de consumo privado del mismo mes.Citrigroup publicará su encuesta quincenal de expectativas económicas.

Jueves 6

El BdeM dará a conocer el anuncio de la decisión de políticamonetaria.

Viernes 7

El Inegi publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de octubre y el Índice Nacional de Precios al Productor del mismo mes. El BdeM difundirá la Encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario.

Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex

