Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 19

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos de inflación, decisión de política monetaria, inversión, consumo privado, confianza del consumidor y remesas.

México

Lunes 3

El Banco de México (BdeM) informará sobre las remesas en septiembre y la Encuesta sobre las expectativas del sector privado de octubre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta de opinión empresarial de octubre.

Martes 4

El Inegi reportará el Sistema de Indicadores Cíclicos de agosto, la encuesta nacional de confianza del consumidor de octubre y datos de la industria automotriz sobre venta de vehículos ligeros del mismo mes.