Afp

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 19

Gyeongju. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó ayer que se disculpó con el presidente estadunidense, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles que enfureció a su vecino.

Trump acusó la semana pasada de “juego sucio” a Canadá, luego que la provincia de Ontario emitió un anuncio con declaraciones del ex presidente Ronald Reagan sobre los gravámenes, que, según el magnate, fueron tergiversadas. En respuesta, Trump puso fin a las negociaciones comerciales con Ottawa y anunció un aumento de 10 por ciento en sus tarifas aduaneras.

“Sí, me disculpé. El presidente se sintió ofendido”, declaró Carney a la prensa el sábado en la cumbre de la APEC y agregó que los diálogos se reanudarán cuando Washington esté “listo”.