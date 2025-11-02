Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 19
Gyeongju. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó ayer que se disculpó con el presidente estadunidense, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles que enfureció a su vecino.
Trump acusó la semana pasada de “juego sucio” a Canadá, luego que la provincia de Ontario emitió un anuncio con declaraciones del ex presidente Ronald Reagan sobre los gravámenes, que, según el magnate, fueron tergiversadas. En respuesta, Trump puso fin a las negociaciones comerciales con Ottawa y anunció un aumento de 10 por ciento en sus tarifas aduaneras.
“Sí, me disculpé. El presidente se sintió ofendido”, declaró Carney a la prensa el sábado en la cumbre de la APEC y agregó que los diálogos se reanudarán cuando Washington esté “listo”.
Trump se negó el viernes a retomar las conversaciones comerciales con Canadá, aunque dijo que mantenía “una buena relación” con Carney, con quien tuvo una conversación positiva al margen de la cumbre APEC.
La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino en una relación entre dos aliados históricos, sacudida por el regreso a la Casa Blanca del magnate republicano en enero. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadunidenses.
La mayoría de los intercambios siguen exentos de aranceles, gracias al tratado de libre comercio T-MEC que comparten con México, pero las sobretasas sectoriales globales impuestas por el republicano han afectado duramente a Ottawa.