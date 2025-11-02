Ap, Reuters, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 19

Gyeongju. Los líderes de 21 naciones de la cuenca del Pacífico concluyeron su cumbre anual con una declaración que subraya la necesidad de estrechar la cooperación económica regional como una estrategia para superar los desafíos en una economía global fuertemente afectada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.

“Reafirmamos nuestro reconocimiento compartido que un comercio e inversión robustos son vitales para el crecimiento y la prosperidad de la región Asia-Pacífico”, dice la declaración conjunta.

La reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) integrado por las principales economías a ambos lados del Pacífico, incluida la de México, fue organizada este año por Corea del Sur.

En el encuentro de dos días, el presidente de China, Xi Jinping, terminó como figura central, a partir de la súbita partida el jueves del presidente Donald Trump, quien tras reunirse con Xi Jinping anunció acuerdos comerciales con varios países, entre ellos China, lo que apaciguó la guerra comercial.

La postura de Washington, a diferencia del año pasado, no mencionó el multilateralismo ni la Organización Mundial del Comercio. “Ya no podemos negar que hay un cambio de paradigma en el orden comercial mundial”, comentó Heo Yoon, profesor de comercio internacional en la Universidad Sogang de Seúl.

Acuerdos sobre IA

En su discurso de clausura, Xi propuso la creación de una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (IA). Además de la declaración sobre cooperación regional, los líderes suscribieron dos documentos conjuntos, uno sobre la IA y otro sobre medidas para paliar la baja natalidad y el envejecimiento de la población, incluida la movilidad laboral, pero no hubo pronunciamiento sobre la regulación de la IA, como propuso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La cita de este año estuvo centrada especialmente en la innovación tecnológica, bajo el lema “Construyendo un mañana sostenible”.