▲ Un empleado del Banco de Alimentos de Houston llena cajas con productos para su distribución gratuita en el Estadio NRG, en Texas. Aproximadamente uno de cada ocho estadunidenses recibe cupones de alimentos, un programa que cuesta 8 mil millones de dólares mensuales y que corre el riesgo de dejar de recibir fondos del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) debido al cierre del gobierno federal. Foto Afp