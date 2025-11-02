Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 18

En tiempos de menor dinamismo económico, para las empresas dedicadas al transporte la opción de arrendamiento de vehículos es el camino para evitar que se descapitalicen, señaló el director general de TIP, Mauricio Medina.

En entrevista con La Jornada, el directivo consideró que este tipo de esquemas permiten a los negocios no perder dinero al adquirir equipo de transporte, pues existe flexibilidad en los contratos.

Medina refirió que datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) indican que este sector representa aproximadamente 8 por ciento de las 1.5 millones de unidades de vehículos vendidos en México.

Destacó que en la incertidumbre que se vive actualmente por las políticas arancelarias de Estados Unidos, que han provocado un menor dinamismo de la economía mexicana, es uno de los mejores momentos para utilizar el arrendamiento.

De acuerdo con la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) que publicó en días recientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el tercer trimestre la actividad se contrajo 0.3 por ciento frente a abril-junio de 2025, pero también en la misma proporción respecto a julio-septiembre de 2024.

Explicó que bajo un esquema de arrendamiento, las empresas dedicadas al transporte no se descapitalizan en los proyectos que comienzan.

En un caso hipotético, explicó Medina, si un negocio requiere de cinco vehículos –con un costo promedio de 500 mil pesos, para distribuir un producto por al menos un año, se requieren 2.5 millones de pesos, pero con este tipo de opciones la empresa no desembolsa el total. Además, el cliente que utilizó el arrendamiento puede devolver las unidades si el proyecto no prospera.