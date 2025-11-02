Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 18

Las coleccionistas femeninas están redefiniendo el panorama del arte, en un contexto de mayor incertidumbre económica mundial, muestran mayores niveles de gasto y nuevas tendencias en el coleccionismo, evidenció la encuesta de Art Basel y UBS sobre coleccionismo global 2025.

La gran transferencia de riqueza está influyendo no sólo en los flujos financieros, sino también en la participación de las coleccionistas, quienes mostraron mayores niveles de gasto y nuevas tendencias. En 2024, el gasto medio de las mujeres en arte y antigüedades fue 46 por ciento superior al de los hombres.

En 2025, cerca de la mitad de las adquisiciones se realizaron por canales digitales o directamente con artistas, marcando un cambio estructural en los hábitos de compra.

En China, por ejemplo, las coleccionistas con alto poder adquisitivo lideraron el gasto, que incluye una mayor proporción de obras de artistas femeninas y una mayor apertura a los nuevos talentos.

“A medida que las generaciones más jóvenes y un mayor número de mujeres asumen la gestión de la riqueza, sus elecciones en materia de coleccionismo reflejan cada vez más sus valores personales y su conciencia social”, describe la encuesta.

Muchos se sienten atraídos por el arte que habla de identidad, comunidad y propósito. Este cambio sugiere un enfoque más reflexivo y basado en valores del coleccionismo, que conecta la riqueza con la creatividad y el significado de formas que resuenan con los tiempos.

El estudio, que se basa en las respuestas de 3 mil 100 personas con alto poder adquisitivo durante la primera mitad de 2025, derrumbó el estereotipo de que las mujeres son más reacias al riesgo que los hombres.