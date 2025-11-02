Braulio Carbajal

Mauro Rodríguez García, autor del libro Crisis y ciclos económicos y catedrático de la UNAM, defiende el papel clave de los programas sociales como estabilizadores automáticos de la economía, no sólo como gestos de “buena voluntad”, sino como herramientas concretas para contrarrestar los efectos de las crisis y reducir la desigualdad estructural que genera el modelo capitalista.

“Los estabilizadores son medidas de política económica que buscan revertir los impactos nocivos de una caída en la demanda agregada”, explicó Rodríguez.

En México, donde la desigualdad es endémica, estos mecanismos incluyen becas universales para estudiantes, apoyos a madres solteras, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidades o enfermedades graves.

“Levantan el consumo cuando ha colapsado, porque el sistema genera desigualdad en el tiempo”, argumentó el académico en una conversación sobre su libro, enfatizando que tales programas inyectan recursos directamente a los sectores vulnerables, impulsando la actividad económica y atenuando la pobreza.

Más allá de los ejemplos locales, Rodríguez citó los “servicios de interés económico general” en Europa –como energía eléctrica, agua potable y correos a precios mínimos o cero para bajos ingresos–, que funcionan como estabilizadores para garantizar acceso a bienes esenciales. “En México hay miedo a las políticas anticíclicas”, lamentó, aludiendo a la reticencia de antiguos gobiernos a expandir estas intervenciones por temor a desequilibrios fiscales.

El especialista profundizó en la génesis histórica del concepto de “crisis” económica, cuestionando su desaparición en la literatura contemporánea. “Pocos autores hablan de crisis; prefieren recesión o Gran Depresión”, señaló.