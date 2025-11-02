De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a31

Con un goles de Allan Saint-Maximin en el minuto 58 y de Rodrigo Aguirre al 84, el América derrotó 2-0 a León en el estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas retomaron la senda del triunfo en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo de apertura de la Liga Mx, tras empatar en su juego anterior ante Mazatlán y dejar ir el subliderato.