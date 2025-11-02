Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a31
Con un goles de Allan Saint-Maximin en el minuto 58 y de Rodrigo Aguirre al 84, el América derrotó 2-0 a León en el estadio Ciudad de los Deportes.
Las Águilas retomaron la senda del triunfo en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo de apertura de la Liga Mx, tras empatar en su juego anterior ante Mazatlán y dejar ir el subliderato.
Los de Coapa llegaron a 34 unidades en la clasificación y se colocaron en la tercera posición de la tabla general, por detrás de Cruz Azul y Toluca.
León, que jugaba su última carta en busca del play-in, perdió cualquier posibilidad de clasificar a la fase final, al caer al sitio 17 del torneo.