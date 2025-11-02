▲ El alero de los Mavericks, P.J. Washington Jr (izquierda), y el pivote de los Pistones, Jalen Duren, luchan por el balón durante el juego 34 de la NBA que se disputa en el país. Foto Ap

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a31

Las cercanía geográficas han sido clave para que los Mavericks se conviertan en la franquicia de la NBA que más veces han jugado en México, con un récord histórico de ocho visitas. No obstante, anoche, en un juego de gran tensión que se mantuvo parejo en el marcador, Dallas se vio sorprendido al caer por 122-110 ante los Pistones de Detroit.

D'Angelo Russell explotó su potencial en el tercer episodio al encestar dos triples para mantener una ventaja que habían conseguido los Mavs desde el primer cuarto. Sin embargo, Jalen Duren y Cade Cunningham lideraron la ofensiva de los Pistones para dar la voltereta en los últimos tres minutos del partido y salir vencedores.

Duren firmó la mejor actuación en la duela con 33 puntos y 11 rebotes, al tiempo que Cunningham, estrella de los Pistones, tampoco decepcionó al cerrar el juego con 21 unidades. Por Dallas, Russell confirmó su experiencia con 31 unidades y siete rebotes, mientras que el novato Cooper Flagg consiguió 16 unidades en su primer encuentro como profesional fuera de Estados Unidos.

En su intención por extender a la NBA más allá de las fronteras estadunidenses, la liga comenzó en la década de 1990 a llevar encuentros al extranjero. México ha sido el territorio perfecto para realizar partidos debido a su cercanía y la calidez de la afición.

Así, la NBA disputó su juego número 34 en territorio mexicano, siendo los Mavericks el equipo que ha venido de manera más frecuente (1992, 1996 –en dos ocasiones–, 1997, 2003, 2017, 2019 y 2025) al superar a los Spurs de San Antonio, los cuales han pisado las duelas de este país en siete ocasiones.