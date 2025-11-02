De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a11

En el cierre de temporada de la Liga Mx Femenil, Tigres selló el último casillero para avanzar a la liguilla con el liderato en sus manos. Las Amazonas, que sólo perdieron un encuentro en cinco meses de competencia, evitaron perder su lugar de privilegio al empatar 2-2 con Cruz Azul luego de ir abajo por dos goles desde los 54 minutos.

Las Celestes fueron mejores, al menos durante el tiempo en que su rival despertó. Aerial Chavarin adelantó a las loca-les en las instalaciones de La Noria en una acción precedi-da de un mal rechace de la capitana Greta Espinoza (46). Las desatenciones siguieron en la zaga regiomontana. Bastó un par de ataques para que Alejandra Franco, con el arco descubierto debido a que la portera Cecilia Santiago soltó la pelota, lo aprovechara anotando el 2-0 (54).

Hasta entonces, el desempeño de La Máquina pareció el de un equipo calificado a la ligui-lla. Compitió y dominó por varios momentos el partido, mos-tró contundencia, pero en so-lo cuatro minutos las felinas hicieron valer su jerarquía. Diana Ordóñez acercó a las regiomontanas con un remate de cabeza (79) y, posteriormente, Chrestinah Kgatlana se combinó en una pared con Jennifer Hermoso para marcar el empate (83).

Mejor diferencia

Con este resultado, Tigres cerró la fase regular en el primer si-tio con 42 puntos –los mismos que el Pachuca, pero con mejor diferencia de goles– y enfrentará a Bravas de Juárez en los cuartos de final del torneo femenil. Cruz Azul, ubicado en sépti-mo, chocará en la misma instancia con el sublíder Pachuca.

El León, por su parte, se despidió del certamen al no poder conseguir la hazaña. Necesitaba golear por más de ocho anotaciones a Pumas en el estadio Nou Camp, pero sólo pudo conseguir un 2-0 en la última fecha. Cristal Soto (40) e Itzell Alemán (78) convirtieron los tantos. Así, las Esmeraldas, que igualaron en 27 puntos con Bravas de Juárez, quedaron fuera de la fiesta grande del futbol mexicano al mantenerse en el noveno lugar.

Por su parte, el América se impuso 3-1 al Mazatlán en el estadio Encanto en un partido de trámite, en el que las de Coapa mostraron su superioridad al cuadro fronterizo, el cual quedó ubicado en el fondo del torneo.

En duelo de eliminados, el Atlético de San Luis goleó 3-1 a Santos.