Kevin Ruiz y Javier Santos

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a11

Un juez de control determinó vincular a proceso a los cuatro trabajadores de vigilancia de la Universi-dad Nacional Autónoma de Méxi-co (UNAM) por el delito de homicidio calificado en contra de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quien fue asesinado el pasado 25 de octubre al salir del estadio de Ciudad Universitaria.

En audiencia de continuación desarrollada ayer en las salas orales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios presentó los datos de prueba anexados en la carpeta de investigación, en la que se estableció que el aficionado fue agredido y posteriormente estrangulado.

Tras la exposición del Ministerio Público, el juzgador determinó iniciar proceso en contra de los imputados, a quienes mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva. Además, otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Al término de la audiencia, Rebeca Pérez, esposa de Rodrigo, señaló que confía en las autoridades y en la justicia, pero consideró que la agresión contra su pareja fue cometida por más personas.

“Yo sí creo que lo que le hicieron a mi esposo no fue uno, ni cuatro ni cinco personas, fueron más de 30 las involucradas y todavía nos falta por descubrir cuántas más estuvieron implicadas”, dijo.

Comentó que Rodrigo fue golpeado por diferentes sujetos al término del encuentro entre Cruz Azul y Monterrey, y pidió que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.

“Quiero que esto pare. Que no le suceda a nadie más, ya que nosotros no encontramos justicia, a estas personas (seguridad UNAM) se les hará fácil seguir haciéndolo, no con mi esposo, con tu hijo, con un estudiante, y deseo que realmente esto se detenga”, refirió.

En un audio obtenido por este diario, se escucha a uno de los detenidos explicar que presuntamente no había participado en los hechos, y que los habían detenido de manera arbitraria.