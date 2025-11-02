Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a11
Un juez de control determinó vincular a proceso a los cuatro trabajadores de vigilancia de la Universi-dad Nacional Autónoma de Méxi-co (UNAM) por el delito de homicidio calificado en contra de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quien fue asesinado el pasado 25 de octubre al salir del estadio de Ciudad Universitaria.
En audiencia de continuación desarrollada ayer en las salas orales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios presentó los datos de prueba anexados en la carpeta de investigación, en la que se estableció que el aficionado fue agredido y posteriormente estrangulado.
Tras la exposición del Ministerio Público, el juzgador determinó iniciar proceso en contra de los imputados, a quienes mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva. Además, otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Al término de la audiencia, Rebeca Pérez, esposa de Rodrigo, señaló que confía en las autoridades y en la justicia, pero consideró que la agresión contra su pareja fue cometida por más personas.
“Yo sí creo que lo que le hicieron a mi esposo no fue uno, ni cuatro ni cinco personas, fueron más de 30 las involucradas y todavía nos falta por descubrir cuántas más estuvieron implicadas”, dijo.
Comentó que Rodrigo fue golpeado por diferentes sujetos al término del encuentro entre Cruz Azul y Monterrey, y pidió que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.
“Quiero que esto pare. Que no le suceda a nadie más, ya que nosotros no encontramos justicia, a estas personas (seguridad UNAM) se les hará fácil seguir haciéndolo, no con mi esposo, con tu hijo, con un estudiante, y deseo que realmente esto se detenga”, refirió.
En un audio obtenido por este diario, se escucha a uno de los detenidos explicar que presuntamente no había participado en los hechos, y que los habían detenido de manera arbitraria.
“Nos culparon de algo que no hicimos, los verdaderos culpables los desaparecieron, nos detuvieron de manera arbitraria. Yo no actué, no estuve en la detención, estaba en otra unidad aparte; nos quieren culpar”, se escucha en el material.
Detienen a agresor atlista
Por otra parte, una semana después del asesinato en una riña de un aficionado de Chivas por un presunto atlista en el municipio de Zapopan, el agresor fue detenido ayer, reporto la Fiscalía estatal.
El sujeto, quien utilizó un arma punzocortante, fue identificado como José Manuel N, quien tras ser detenido mediante orden de aprehensión, fue trasladado “a un complejo penitenciario para iniciar su audiencia de imputación”, agregó la dependencia.
“Inicialmente, José Manuel fue detenido por cohecho, en colaboración con el centro de monitoreo C5 y elementos de la Sedena y Guardia Nacional. Sin embargo, más tarde se le cumplimentó el mandato judicial por el delito de homicidio.”
El reporte destaca que el detenido deberá enfrentar a la justicia por el homicidio del joven aficionado de futbol, puesto que se presume su participación activa en la agresión ocurrida el pasado 24 de octubre en Zapopan.
“De acuerdo con las investigaciones, él y otros hombres habrían atacado a la víctima por una presunta riña. La agresión se suscitó al finalizar un convivio del club Guadalajara en un hotel de Zapopan, cuando varios aficionados habrían sido abordados y agredidos por un grupo de sujetos.”
El ataque comenzó al poco tiempo de terminar la serenata que aficionados de las Chivas le ofrecieron a los jugadores del equipo, en el área de Expo Guadalajara en la colonia Rinconada del Sol, donde según informaron testigos a los policías, llegó un grupo de personas, presuntos aficionados del Atlas, y los agredieron con armas blancas.