▲ El Real Madrid se afianzó ayer en el liderato de la Liga de España tras imponerse 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. El francés Kylian Mbappé brilló al marcar un doblete, luego de anotar un penal (19) y después sacudir las redes con un disparo de pierna zurda desde el centro del área (31). Jude Bellingham (44), quien esquiva la barrida del valenciano César Tarrega, y Álvaro Carrera (82) completaron la goleada merengue. Foto Afp