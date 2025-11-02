Deportes
Real Madrid Golea y es líder
▲ El Real Madrid se afianzó ayer en el liderato de la Liga de España tras imponerse 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. El francés Kylian Mbappé brilló al marcar un doblete, luego de anotar un penal (19) y después sacudir las redes con un disparo de pierna zurda desde el centro del área (31). Jude Bellingham (44), quien esquiva la barrida del valenciano César Tarrega, y Álvaro Carrera (82) completaron la goleada merengue.Foto Afp
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a10
