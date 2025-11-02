De la redacción

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a10

Raúl Jiménez volvió a escuchar el cántico en su honor “sí, señor”, aunque está vez de manera diferente. En duelo donde el tricolor dio una asistencia para que su actual plantel el Fulham rompiera una racha de cuatro derrotas consecutivas y goleara 3-0 al Wolverhampton, la afición de los Wolves volvió a entonar ese coro en recuerdo de la etapa que vivió el mexicano con ellos.

“Sí, señor, pasa la pelota a Raúl y él marcará” resonó ahora en las gradas del Craven Cottage, la casa del Fulham. El coro fue entonado por los seguidores de los Wolves, que jugó de visitante, para dejar en claro que aún reconocen como un ído-lo del plantel a Jiménez, quien es el goleador histórico del Wolverhampton en la Premier, con 40 tantos.

Ahora, con el Fulham y tras recuperarse de una fractura de cráneo que sufrió en 2020, Jiménez ha peleado por retomar su nivel de romperredes. El tricolor tuvo su tercera titularidad consecuti-va con los Cottagers y aunque no marcó gol, sí fue clave para conseguir una victoria abultada.

Jiménez aprovechó un error de los Wolves para robar el esférico y enviar un pase a Ryan Sessegnon, quien se filtró al área para mandar el balón a las redes a los nueve minutos. El mexicano se mantuvo en la cancha hasta el minuto 72, cuando salió de cambio y la afición de los Wolves lo despidió con una ovación y el cántico en su honor.