En 2026 lo espera su primer Tour de Francia
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a10
París. Subcampeón del Giro de Italia, monarca de México en ruta y en contrarreloj, y reciente ganador del Premio Nacional del Deporte 2025 en la categoría profesional para cerrar una temporada tan exitosa como esperanzadora, el bajacaliforniano Isaac del Toro encara ya el 2026 con el reto de mantener su progresión y seguir afianzándose como uno de los corredores llamados a tomar el lugar de Tadej Pogacar.
Porque si el esloveno se ha mostrado como un ogro de voracidad insaciable, su joven compañero en el UAE Team Emirates ha dado un paso al frente hasta postularse para su sucesión en el momento en que El caníbal de Komenda decida colgar la bicicleta.
Vencedor del Tour del Porvenir en 2023, el de Ensenada, Baja California, de 21 años, está confirmando las expectativas generadas. “Tiene un gran porvenir por delante y algún día tendré que rodar para él”, lo alabó Pogacar.
Con 18 victorias en este año, subcampeón del Giro de Italia (en el que ganó una etapa, vistió la maglia rosa y se llevó la blanca a mejor joven), quinto en el Giro de Lombardía, séptimo en los Mundiales, Torito, con unas cualidades que recuerdan a las de su jefe de filas, es una de las grandes sensaciones de la temporada.
Mejor preparados
La irrupción de pedalista me-xicano, atestigua, al igual que en el caso del francés Paul Seixas, que los jóvenes llegan cada vez mejor preparados a la élite del ciclismo.
Del Toro cerrará el 2025, su segundo año en el profesionalismo, en tercera posición del ranking UCI, sólo por detrás de Pogacar y del danés Jonas Vingegaard.
Para contextualizar su irrupción en el pelotón internacional, basta con apuntar que para encontrar al siguiente corredor mexicano en la clasificación UCI hay que descender al puesto 581 (Édgar David Cadena). Del Toro ha sido el primer ciclista de su país en vestir la maglia rosa en toda la historia de la ronda italiana.
Sólo el omnipresente Pogacar (20) y el velocista francés Paul Magnier (19) pueden presumir de un 2025 más laureado en cuanto a número de victorias.
“Isaac del Toro ha superado todas nuestras expectativas. Incluso las mías, que soy el hombre más optimista hablando de mis corredores. El objetivo era ganar 10 carreras este año, era ambicioso, pero ha ganado más”, escribió su director deportivo Joxean Fernández Matxin en su perfil de Instagram, transcribiendo una entrevista suya para Eurosport.
Del Toro iniciará una tercera temporada en la poderosa formación árabe, con la que tiene contrato hasta 2029.
El UAE se ha apuntado 95 victorias en 2025, y pulverizó el récord de un mismo equipo en una temporada que ostentaba la formación HTC-Columbia desde 2009. Del Toro forma parte de esa constelación de estrellas que cuenta con el propio Pogacar, João Almeida o Juan Ayuso (8).
En 2026 podría correr su primer Tour de Francia.
Mientras, le toca recoger la cosecha de lo sembrado: el viernes fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes 2025 en la categoría profesional en México. Pero el premio con el que realmente sueña es un maillot... de color amarillo.