Domingo 2 de noviembre de 2025

París. Subcampeón del Giro de Italia, monarca de México en ruta y en contrarreloj, y reciente ganador del Premio Nacional del Deporte 2025 en la categoría profesional para cerrar una temporada tan exitosa como esperanzadora, el bajacaliforniano Isaac del Toro encara ya el 2026 con el reto de mantener su progresión y seguir afianzándose como uno de los corredores llamados a tomar el lugar de Tadej Pogacar.

Porque si el esloveno se ha mostrado como un ogro de voracidad insaciable, su joven compañero en el UAE Team Emirates ha dado un paso al frente hasta postularse para su sucesión en el momento en que El caníbal de Komenda decida colgar la bicicleta.

Vencedor del Tour del Porvenir en 2023, el de Ensenada, Baja California, de 21 años, está confirmando las expectativas generadas. “Tiene un gran porvenir por delante y algún día tendré que rodar para él”, lo alabó Pogacar.

Con 18 victorias en este año, subcampeón del Giro de Italia (en el que ganó una etapa, vistió la maglia rosa y se llevó la blanca a mejor joven), quinto en el Giro de Lombardía, séptimo en los Mundiales, Torito, con unas cualidades que recuerdan a las de su jefe de filas, es una de las grandes sensaciones de la temporada.

Mejor preparados

La irrupción de pedalista me-xicano, atestigua, al igual que en el caso del francés Paul Seixas, que los jóvenes llegan cada vez mejor preparados a la élite del ciclismo.

Del Toro cerrará el 2025, su segundo año en el profesionalismo, en tercera posición del ranking UCI, sólo por detrás de Pogacar y del danés Jonas Vingegaard.