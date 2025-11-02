▲ Los Dodgers superaron un dramático Clásico de Otoño y festejaron en casa de los Azulejos su segundo título consecutivo. En tanto, Yoshinabu Yamamoto, quien fue designado el jugador más valioso, y Will Smith se convirtieron en los héroes de la afición angelina. Foto Ap

De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 9

El beisbol puede regalarnos momentos que parecen escritos por el destino. Coincidencias inesperadas y remontadas épicas, como la que ocurrió ayer en el Rogers Centre.

Justo en el cumpleaños 64 del mexicano Fernando Valenzuela, los Dodgers de Los Ángeles le dieron al Toro de Etchohuaquila el mejor regalo póstumo a poco más de un año de su deceso: el bicampeonato de la Serie Mundial y el noveno en su historia.

En un partido que tuvo que definirse en la undécima entrada con un jonrón de Will Smith, los angelinos vencieron 5-4 a los Azulejos de Toronto del mexicano Alejandro Kirk, quien con el último turno al bate, sentenció la victoria de Dodgers.

“Fue un juego dramático, pero no nos rendimos, gracias a Dios logramos anotar cuando teníamos que hacerlo y somos bicampeones. Estábamos tristes después de perder dos juegos en casa, pero nuestro esfuerzo tuvo su recompensa”, comentó Teoscar Hernández a ESPN

El último show de la temporada comenzó con Shohei Ohtani y Max Scherzer de abridores.

El japonés no tuvo el papel protagónico que los aficionados esperaban y salió en la tercera entrada después de permitir un jonrón de tres carreras a Bo Bichette, una de ellas de Vladimir Guerrero Jr.

Ohtani alcanzó las 100.9 millas por hora con su recta, pero pareció quedarse sin fuerza. Después de apresurarse para fildear el toque de sacrificio de Nathan Lukes, envió un lanzamiento descontrolado a Guerrero Jr. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, le dio base por bolas intencional a Guerrero, y el siguiente lanzamiento de Ohtani, el número 51, fue un slider que se quedó colgado y que Biche-tte mardó a 442 pies.

Tremenda atrapada

En el cuarto rollo, Daulton Varsho realizó una tremenda atrapada en el jardín central y Guerrero Jr ejecutó otra en primera base para limitar el ataque de los Dodgers a una carrera en la cuarta entrada (3-1).

Los ánimos en el recinto canadiense se calentaron cuando Justin Wrobleski golpeó a Andrés Giménez. El venezolano reclamó al lanzador de los californianos y ambos intercambiaron insultos, al tiempo que las dos escuadras saltaron al campo, incluido los respectivos dogout y bullpen. El conflicto no pasó a mayores.

Mason Fluharty remplazó a Scherze en la quinta entrada. El veterano jugador abandonó el recinto mientras los más de 40 mil aficionados lo ovacionaban.

Scherzer se convirtió en el lanzador de mayor edad en abrir un juego siete de Serie Mundial con 41 años y 97 días. El estadunidense superó a Tim Hudson (39 años y 107 días en 2014). Además, será el segundo más longevo en cualquier séptimo juego de postemporada, sólo detrás de Roger Clemens (45).

Max también alcanzó hitos históricos: será el quinto lanzador en abrir múltiples juegos siete y se sumará al selecto grupo de pitchers con tres o más apariciones en ese tipo de escenarios. Esta fue su novena aparición en un partido de eliminación, la mayor cantidad en la historia de la MLB.

En la sexta, tras un elevado de sacrificio, Mookie Bets anotó para que los Dodgers se pusieran a sólo una carrera de distancia (3-2).

Un doblete remolcador de Andrés Giménez que envió a Ernie Clement a la registradora le dio una rayita más a los Azulejos (4-2). El pelotero logró además su hit número 30 de estos playoffs, superando los 29 de Randy Arozarena (2020) para establecer una marca en una misma postemporada.

Clement también extendió su racha de hits a 13 juegos, un récord de postemporada para Toronto. El receptor de los Azulejos, Pat Borders, tuvo una racha de 12 juegos conectando hits en 1992.

Los Dodgers no bajaron los brazos y con un cuadrangular de Max Muncy pusieron la pizarra 4-3.

A dos outs de la victoria de Toronto, Miguel Rojas conectó su primer jonrón de la postemporada para empatar el juego de manera dramática en la última entrada. Una gran atrapada de Andy Pages evitó la anotación de Azulejos para enviar el partido a los extrainnings.

Will Smith anotó el de la victoria en el undécimo rollo y los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en ganar coronas seguidas de la Gran Carpa desde los Yanquis de 1998-2000.

El último turno al bate fue para el mexicano Alejandro Kirk, quien no logró el milagro para Toronto y terminó con un batazo para doble play que selló la derrota.

La Serie entre Dodgers y Toronto pasará a la historia por múltiples razones. Primero, por un juego completo de Yoshinobu Yamamoto, quien fue designado el jugador más valioso del Clásico de Otoño, en el segundo episodio de la batalla. Después, por empatar el récord del juego más largo en una Serie Mundial en el tercer juego, que tuvo que definirse en 18 entradas con un jonrón de Freddie Freeman.

En el quinto, Trey Yesavaje de Toronto se convirtió en el novato con más ponches en un Clásico de Otoño con 12.

En la historia de la Serie, 40 duelos se han extendido hasta el séptimo juego. El más reciente fue en 2019, cuando los Nacionales de Washington derrotaron a los Astros de Houston por 6-2.

En la ciudad de Los Ángeles, los aficionados salieron a celebrar, sin el temor a las redadas del ICE.

La alcaldesa, Karen Bass, reconoció el bicampeonato de la novena angelina. “Una vez más, le demostramos al mundo que Los Ángeles es la ciudad de los campeones”. Y advirtió a los fanáticos celebrar de forma responsable. “El Departamento de Policía está en alerta máxima y coordinando con las fuerzas del orden regionales. No se tolerará a nadie que intente aprovecharse de esta victoria”, dijo en su cuenta oficial de X.