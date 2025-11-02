Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. a12

Muertes históricas

Martín Luis Guzmán –referente de la novela de la Revolución e integrante de El Ateneo– logró reconstruir en estos dos títulos los últimos días de la vida de tres personajes de la historia contemporánea de México: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza.

A través de tres crónicas, el autor develó las decisiones finales de los presidentes y se introdujo en sus mentes para narrar los pensamientos y sentires de sus últimos días.

Este libro resguarda dos novelas: Muertes históricas y Febrero de 1913. La primera narra el exilio de Díaz en Francia y su muerte solitaria, con la salud mermada, postrado en una cama y sin hablar con sus seres queridos. Continúa con la persecución y asesinato de Carranza, quien se dirigía a Veracruz para instaurar ahí la República, por parte de sus detractores políticos. La segunda obra retrata algunos de los acontecimientos y personajes involucrados en el asesinato de Madero, durante la etapa conocida como Decena Trágica.

Autor: Martín Luis Guzmán

Editorial: Planeta / Joaquín Mortiz

Número de páginas: 168

Igualdad: qué es y por qué importa

Este título recoge una charla entre dos de los pensadores más influyentes de la actualidad, el economista francés Thomas Piketty, y el filósofo político Michael J. Sandel, ocurrida en París en mayo de 2024. El diálogo parte de la pregunta: ¿por qué debe preocuparnos la igualdad? El experto en inequidad económica comienza con una breve historia de la igualdad y luego su optimista visión sobre el auge de la prosperidad en el mundo, atribuida por él a que existe mayor acceso a la educación. Según el francés, hay una tendencia global a la igualdad, gracias, en gran medida, a la movilización social. Piketty propone entonces buscar el desarrollo pleno del Estado de bienestar a través de un proyecto en el que el dinero no importe tanto, mediante la desmercantilización de la vida social, o sea, abstraer sectores financieros enteros del afán de lucro, principio del sistema socialdemócrata que se aplica, por ejemplo, en Suecia.

Autores: Thomas Piketty y Michael J. Sandel

Editorial: Debate

Número de páginas: 151

El listón y la bomba: El arte de Frida Kahlo

La investigadora Helena Chávez Mac Gregor comparte en su ensayo que la obra de Frida Kahlo emergió de una perspectiva personal, donde ella misma se construyó como un personaje público, quizás hasta con la fantasía de convertirse en leyenda. Propone sustituir la dominante interpretación autobiográfica de sus pinturas, al incluir un análisis de 10 cuadros.

En el texto enfatiza que “hacer la vida compatible con la enfermedad es quizá lo más importante que nos da la obra de Kahlo”. La pintura no es la imagen pura o realista de la enfermedad, es otra cosa, además de transmitir su dolor es lo que logra hacer con él.

La autora recorre parte de las pinturas de la artista, analiza qué abre, desde dónde, hacia qué nos dirige y qué o adónde nos arroja hoy su obra. Afirma que la obra de Frida tiene magia porque lo representado en sus cuadros toma una existencia particular que supera a la artista y a quién mira.